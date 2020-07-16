Ученые определили, при каких условиях вторая волна COVID-19 неизбежна

Однако, если продолжать придерживаться хотя бы некоторых условий карантина, новую вспышку болезни удастся лишь немного отсрочить.

Вторая волна пандемии коронавируса начнется с вероятностью 97%, если отменить все меры карантина в течение двух недель с того дня, когда не будет зафиксировано ни одного нового случая заражения.

Такому выводу, как пишет Newsweek, пришли авторы исследования, проведенного в городе Ухань. Именно там и началась нынешняя пандемия COVID-19. При таких условиях вспышка заражения состоится через 34 дня после отмены всех мер контроля. Если же определенные ограничения все же будут сохранены, риск сокращается до 32%. А наступление болезни стоит ожидать в течение 42 дней. Ученый Синдзи Хао из Университета технологий и наук Гуажон опубликовал выводы своего исследования в журнале Nature.

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Его команда использовала данные из города Ухань, чтобы создать модель для исследования динамики пандемии COVID-19 с первого января до восьмого марта. Данные также включали информацию о 32,5 тысячах лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом с 8 декабря 2019 года до 8 марта 2020-го. Ученые разделили этот период на пять отрезков, согласно определенным событиям и действиям власти, которые повлияли на распространение болезни. Модель также учитывала различные факторы включительно с распространением вируса людей, у которых не было никаких симптомов, уровнем заразности вируса и свободы передвижения людей.

23 января власти закрыли город Ухань, запретив въезд и выезд, собрание людей. А жителям с мягкими симптомами приказали оставаться дома под карантином. До 2 февраля все жители Уханя были вынуждены сидеть дома. А люди, у которых обнаружили коронавирус, а также все, с кем они контактировали, были изолированы. С 17 по 19 февраля специальные работники ходили от двери к двери и проверяли людей на наличие симптомов.

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Ученые пришли к выводу, что примерно 87% случаев заражения в марте все же прошли незаметно. Вполне возможно, это произошло потому, что у зараженных не было никаких симптомов, или же были, но мягкие. Исследование также выявило, что вспышку можно контролировать, если соблюдать меры предосторожности, в частности, носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и отправлять в карантин людей, которые контактировали с больными. Тотальные меры борьбы с болезнью в Ухане сократили общий уровень заражения в городе на 96% к 8 марта.

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