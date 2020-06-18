Китай обвиняет в новой вспышке COVID-19 ввезенный лосось

Новая вспышка коронавируса случилась на оптовом продуктовом рынке в Пекине – первыми тогда заболели шестеро работников.

Китайские власти считают, что причиной новой вспышки COVID-19 в Пекине мог стать импортированный лосось.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что закупленную из-за границы рыбу уже сняли с полок магазинов в двух пострадавших провинциях и проверяют на наличие вируса. При этом результаты еще не известны.

В то же время блокирование поставок замороженной рыбы, пишет агентство, угрожает всему рынку импорта замороженного лосося на сумму более 700 миллионов долларов, а именно – экспортерам Дании, Норвегии и Австралии.

Как сообщал УНИАН, новая вспышка коронавируса случилась на оптовом продуктовом рынке в Пекине – тогда заболели шестеро работников.

Местные власти закрыли рынок и проверили на наличие болезни 10 тысяч сотрудников. Кроме того, изъяли из обращения и проверили пищу. Вместе с ним работу остановили еще 5 рынков, а в городе открыли временные павильоны с овощами и фруктами.

Вчера власти Пекина перекрыли 29 меньших административных районов с 270 в рамках усиления карантина.

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