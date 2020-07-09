Вспышка холеры в африканской деревне унесла жизни 12 человек
На юге Камеруна в рыбацком селе Лонджи зафиксирована вспышка холеры, жертвами которой уже стали 12 человек.
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Указано, что подтвердились 62 из 83 случаев с подозрением на заражение в данной деревне, которая находится в 15 километрах от курортного города Криби.
Губернатор Южного региона Феликс Нгуеле Нгуеле заявил, что в ближайшее время в селе начнется крупная кампания по вакцинации, направленная на сдерживание распространения болезни.
«Нам нужно действовать незамедлительно. Ситуация тревожная», – сказал он, добавив, что рыбаки будут переселены из деревни в качестве «меры предосторожности».
Чиновники назвали причинами вспышки инфекции в Лонджи плохие гигиенические условия и распущенность.
Холера была обнаружена в июне после внезапной смерти четырех жителей деревни с симптомами заболевания.
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