Употребление кофе может таить в себе опасность для психики некоторых людей, поскольку у них этот напиток провоцирует появление негативных симптомов психических расстройств.
Читайте такжеУченые выявили опасность утреннего кофе натощакК такому выводу пришли ученые Американского университета психологии. В их исследовании была объяснена опасность кофе для некоторых людей, сообщает medikforum со ссылкой на Huffington Post. Специалисты отмечают, что восприимчивость к напитку у всех людей разная – есть те, кто потребляет много кофеина, при этом хорошо себя чувствует и не имеет проблем со сном. Но у некоторых напиток может вызывать неприятные изменения в состоянии психики.
«К кофеину чувствительны люди, предрасположенные к тревожному расстройству – выпитый напиток может вызывать у них напряжение, схожее со стрессом. Такая особенность может быть связана с генетическими различиями», - рассказала профессор Лаура Джулиано.
Она пояснила, что главный компонент кофе способен деактивировать мозговые рецепторы, ответственные за выработку аденозина – вещества, снижающего энергетический тонус, способствующего расслаблению и сонливости. Как следствие, возрастают уровни нервозности, тревоги, беспокойства, эмоциональной возбужденности.
«Подобные стимулирующие эффекты напитка могут вызывать или обострять уже имеющиеся симптомы тревожного расстройства у некоторых людей», - отметила Джулиано.
Эксперт рекомендует употреблять не более 400 мг кофе за сутки.
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