ВОЗ озвучила новые данные о возможности заразиться коронавирусом от человека без симптомов

В организации считают, что нужно сосредоточиться на пациентах с симптомами.

Передача нового типа коронавируса COVID-19 от человека к человеку в случае бессимптомного течения заболевания происходит "очень редко".

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Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове, пишет ТСН со ссылкой на CNBC.

Она отметила, что некоторые люди, в первую очередь молодые и здоровые, во время болезни имеют легкие симптомы коронавируса, или вовсе их не имеют. И хотя ранее специалисты заявляли, что вирус может передаваться, даже если у носителя нет симптомов, сейчас в ВОЗ утверждают, что это далеко не основной способ распространения инфекции.

"Судя по данным, которые мы имеем, редко можно встретить человека без симптомов, который передал бы вирус другому лицу, - сказала Ван Керхове. - Это происходит очень редко".

Она добавила, что в связи с новыми данными, действия правительств должны сосредоточиться на выявлении и изоляции больных COVID-19 с симптомами, а также на отслеживании их контактных лиц.

В то же время эксперт признала, что некоторые исследования свидетельствуют о передаче вируса во время бессимптомного течения заболевания, и чаще всего это происходит в домах престарелых, а также в домашних условиях.

Ван Керхове добавила, что в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы действительно ответить на вопрос о том, может ли коронавирус широко распространяться через бессимптомных носителей.

"На самом деле мы хотим сосредоточиться на симптоматических случаях, - добавила специалист. - Если бы мы действительно следили за всеми симптоматическими случаями, выделяли бы эти случаи, следили за контактами и изолировали бы эти контакты, мы бы резко сократили (вспышку - ред.)".

Как сообщал УНИАН, в ВОЗ заявили, что ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается. Даже несмотря на то, что в Европе количество больных снижается, общее количество в мире стремительно растет.

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