ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

В организации отметили, что некоторые ученые находятся в «месяцах от успеха.

В мире в настоящее время разрабатывается 141 вакцина от коронавируса.

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Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его мнению, некоторые ученые находятся в «месяцах от успеха».

«Сейчас 141 вакцина находится в разработке. Ведущие кандидаты, возможно, находятся в месяцах от успеха. Конечно,нет гарантии полной защиты, но мы надеемся», - говорится в статье гендиректора ВОЗ, опубликованной в The Washington Post.

Как сообщал УНИАН,в мире зарегистрировано 10,7 млн заражений коронавирусом. Лидеры — США (2,7 млн), Бразилия (1,45 млн), Россия (654 тыс.), Индия (586 тыс.) и Великобритания (315 тыс.). Умерло 516 тыс. человек.

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