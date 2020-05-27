ВОЗ: распространение коронавируса "ускоряется" в Бразилии, Перу и Чили

К 22 июня ожидается, что в Бразилии число погибших от коронавируса достигнет пика - примерно 1020 людей в день.

Международные органы здравоохранения и ВОЗ выразили обеспокоенность в связи с признаками активного распространения коронавируса в Бразилии, Перу и Чили. Пик смертности там ожидается в конце июня.

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«В Южной Америке мы особенно обеспокоены тем, что число новых случаев, зарегистрированных на прошлой неделе в Бразилии, было максимальным за семидневный период с начала вспышки», - сказала Карисса Этьен, директор расположенной в Вашингтоне Панамериканской организации здравоохранения. - «И Перу, и Чили сообщают о высокой заболеваемости, что является признаком того, что в этих странах передача все еще ускоряется».

В общей сложности 2,4 млн случаев (из 5 млн в мире) и более 143 тыс. случаев смерти от COVID-19, зарегистрированных на 25 мая приходится на страны Латинской Америки. Регион "без сомнения является эпицентром пандемии коронавируса", заявила Этьен. Она призвала страны продолжать борьбу, чтобы обуздать распространение инфекции, передает medikforum.

По оценкам экспертов, реальные цифры намного превышают официальные показатели. «Для большинства стран Северной и Южной Америки сейчас не время ослаблять ограничения или сокращать превентивные стратегии».

К 22 июня ожидается, что в Бразилии число погибших от коронавируса достигнет пика - примерно 1020 человек день. Вычисления выполнялись с использованием модели IHME из Университета Вашингтона в США.

Модель предсказывала две недели назад, что в Бразилии к 4 августа будет зафиксировано 88 305 смертей от коронавируса, причем возможен диапазон от 30 302 смертей до 193 786 смертей.

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