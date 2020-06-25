ВОЗ призвала нарастить объемы производства дексаметазона для лечения коронавирусных больных

Клинические испытания дексаметазона были успешными.

Всемирная организация здравоохранения призвала увеличить объемы производства препарата дексаметазон, который эффективно снижает риск летального исхода у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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Как сообщает «Русская служба BBC», Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что спрос на препарат резко вырос после публикации исследования ученых Оксфордского университета, где говорилось об успешном опыте применения дексаметазона.

"Следующим испытанием для нас станет наращивание объемов производства, а также быстрое и справедливое распределение дексаметазона по всему миру, делая особый упор на места, где он особенно необходим", - заявил глава ВОЗ.

Клинические испытания дексаметазона были успешными. Около 2 тыс. пациентов в стационарах получали препарат в рамках лечения COVID-19. Выяснилось, что для пациентов на ИВЛ риск летального исхода при применении дексаметазона снижался с 40 до 28%, для пациентов на ЭКМО - с 25 до 20%.

Дексаметазон используется в медицине уже 60 лет, обладает противовоспалительным действием. В ВОЗ подчеркивают, что препарат следует применять лишь для тяжелобольных пациентов и исключительно под наблюдением медиков.

Напомним, по состоянию на утро 25 июня в мире зафиксировано 9 407 078 случаев коронавирусной инфекции – на 166 тысяч больше, чем сутками ранее.

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