ВОЗ назвала основные причины заражения COVID-19 среди медработников

ВОЗ изучает причины массового заражения медицинских работников коронавирусом COVID-19 в некоторых странах.

Недостаток средств индивидуальной защиты, долгое время работы и недостаточно строгие меры дезинфекции являются основными причинами заражений COVID-19 среди медицинских работников.

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Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает kommersant. По ее словам, существует тревожная статистика, что в некоторых странах порядка 10% инфицированных среди медработников.

«Мы сейчас изучаем количество медработников, которые были инфицированы во всем мире», - сказала представитель ВОЗ на брифинге в Женеве.

ВОЗ изучает причины массового заражения медицинских работников коронавирусом COVID-19 в некоторых странах. Организация изучает причины заражения врачей на основе данных, полученных из Италии, США, Испании, Китая и Сингапура.

«Свидетельства показывают, что заражение можно предотвратить, если медицинские работники правильно носят персональные защитные материалы. Доступ для таких сотрудников к маскам, перчаткам, халатам и другим средствам индивидуальной защиты крайне важен, чтобы они выполняли свою деятельность в безопасности»,— заявили в ВОЗ.