Ограничения, возникшие в результате пандемии коронавируса, усложнили программы иммунизации детей от кори и полиомиелита.

Всемирная организация здравоохранения констатирует, что связанные с пандемией COVID-19 ограничения и направление имеющихся ресурсов на преодоление этого вируса сдерживают важные программы иммунизации, что уже привело к точечным вспышкам полиомиелита и кори.

Об этом сообщает Голос Америки.

На брифинге Всемирной организации здравоохранения в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что в начале этого года Африка была объявлена ​​свободной от полиомиелита благодаря скоординированным усилиям многих организаций, правительств и миллионов медицинских работников.

По его словам, с момента начала эпидемии Covid-19 регулярные программы иммунизации, подобные той, которая остановила неконтролируемый полиомиелит в Африке, были приостановлены, а дети остались в районах высокого риска, уязвимых к таким болезням, как полиомиелит, корь и пневмония. По его словам, сейчас агентство начинает наблюдать вспышки этих болезней.

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Генеральный директор ВОЗ предупреждает, что отказ от искоренения полиомиелита сейчас приведет к глобальному возрождению болезни, и в течение 10 лет ежегодно может быть до 200 тысяч новых случаев.

Учитывая это ВОЗ и детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) отправили экстренный призыв к донорам во всем мире с целью собрать 655 млн долларов, 400 млн долларов – на полиомиелит и 255 млн долларов на корь, для преодоления опасных пробелов в иммунизации и направить усилия на определенные возрастные группы.

Гебреесус добавил, что мир не может из-за борьбы с одной опасной болезнью позволить другим опасным болезням восстановить свои позиции.

Гебреесус сказал, что до пандемии COVID-19 по всему миру снова оживилась корь. В прошлом году наблюдалось наибольшее количество новых заражений за последние два десятилетия. Однако, по его словам, передача полиовируса, как ожидается, возрастет в Пакистане и Афганистане, а также во многих недоимунизованых районах Африки.

"Хотя мир внимательно наблюдает, как ученые работают над обеспечением безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, важно обеспечить, чтобы все дети получали уже доступны спасительные вакцины", - добавил он.

Какова ситуация с корью и полиомиелитом в мире

Корь, одно из самых заразных заболеваний в мире, в последние годы становится все более распространенным, говорит ВОЗ. До пандемии коронавируса 15% новорожденных, или 14 миллионов, не получали прививку от этой болезни, и этот показатель не менялся в течение последних 10 лет не менялся.

Пандемия коронавируса лишь усилила разрыв между привитыми и непривитыми от кори. Кроме того, в 2019 году количество новых случаев заражения корью стало наибольшим за два десятилетия.

Что касается полиомиелита, то ВОЗ прогнозирует рост числа больных в Пакистане, Афганистане и регионах Африки, где недостаточно вакцинируют детей. В случае прекращения программ вакцинации в течение 10 лет организация прогнозирует новую глобальную вспышку полиомиелита, при которой ежегодно будут выявлять 200 тысяч больных.

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Автор: УНИАН