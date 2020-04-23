ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Там напомнили, что в 2019 году в Демократической республике Конго во время эпидемии Эбола из-за вспышки кори погибло более 6 тыс. человек.

Сбои в работах служб вакцинации на фоне пандемии коронавируса COVID-19 могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

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Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает kommersant. «Приостановка оказания услуг в области вакцинации даже на короткий промежуток времени в связи с чрезвычайной ситуацией повышает риск возникновения вспышек болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, таких как корь или полиомиелит», - считают в ВОЗ.

Там напомнили, что в 2019 году в Демократической республике Конго во время эпидемии Эбола из-за вспышки кори погибло более 6 тыс. человек. В ВОЗ отметили, что иммунизация не должна прекращаться даже в период чрезвычайных ситуаций.

«Международное сообщество трудится рекордными темпами над созданием новой вакцины от COVID-19, тем не менее, стремясь этого добиться, мы не должны забывать о риске утратить позиции, которые были достигнуты в борьбе за дело защиты всех людей во всех странах мира от болезней, предупреждаемых с помощью вакцин», - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее глава ВОЗ заявил, что остановить коронавирус без эффективной вакцины будет невозможно. Позже страны ООН призвали сделать будущую вакцину общедоступной.