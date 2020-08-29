По разным данным, в настоящее время разрабатывается от 170 до 218 вакцин от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень допущенных к клиническим испытаниям разрабатываемую в Казахстане вакцину от коронавируса COVID-19. Всего списке 33 вакцины из 19 стран мира.

Читайте такжеВ мире зафиксировали уже 24,7 миллиона подтвержденных больных COVID-19 (карта)Казахстанская вакцина разрабатывается Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. Ее доклинические испытания завершились.

По разным данным, в мире сейчас разрабатывается от 170 до 218 вакцин от COVID-19. Самой перспективной специалисты ВОЗ считают вакцину разработки Оксфордского университета совместно с AstraZeneca, передает kommersant.

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Автор: УНИАН