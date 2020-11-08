Больше всего случаев болезни зафиксировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.

По состоянию на утро 8 ноября во всем мире зафиксировано 49,8 млн случаев коронавирусной инфекции. За сутки выявлено более 500 тысяч новых случаев.

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Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Так, на сегодня во всех странах мира суммарно зафиксировано 49 млн 851 021 случаев COVID-19. Жертвами пандемии стали 1 млн 250 490 человек. В то же время, 32 млн 780 тысяч человек выздоровели от коронавирусной болезни.

Больше всего случаев болезни зафиксировано в США (9 860 958), Индии (8 507 754), Бразилии (5 653 561), России (1 740 172) и Франции (1 709 773). Наибольшее количество смертельных случаев зафиксировано в США, Бразилии, Индии, Мексике и Великобритании.

Коронавирус в Украине

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 9 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 138 больных умерли.

В течение минувших суток госпитализировано 1157 человек, выздоровели 2 637 пациентов;

За все время пандемии в Украине заболел 460 331 человек, 206 866 человек выздоровели. 8 450 больных умерли.

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Автор: Дмитрий Захаров