Во время сна мозг "отключает" внешний мир, но продолжает воспринимать информацию - ученые

Чтобы лучше понять, как мозг защищает себя от внешних воздействий, исследователи пригласили 18 участников на утренний сон в лаборатории.

Ученые из CNRS и ENS-PSL во Франции и Университета Монаш в Австралии заявили, что мозг подавляет информацию из внешнего мира, например, звук разговора, во время фазы сна, связанной со сновидением.

Читайте такжеНазваны семь продуктов, которые помогут улучшить сон

Эта способность является одним из защитных механизмов, говорится в результатах исследования, проведенного в сотрудничестве с Centre du Sommeil et de la Vigilance Университета Парижа, передает medikforum.

Чтобы лучше понять, как мозг защищает себя от внешних воздействий, исследователи пригласили 18 участников на утренний сон в лаборатории. Сны в основном происходят во время быстрой фазы сна: мозг находится в состоянии бодрствования, демонстрирует активность, подобную той, когда человек бодрствует. Тело при этом парализовано, хотя и не полностью. Во время определенных фаз быстрого сна глаза продолжают двигаться.

Чтобы изучить, как мозг взаимодействует с внешними звуками, ученые заставили спящих добровольцев слушать рассказы на французском языке, смешанные с бессмысленным языком. Сочетая электроэнцефалограмму с техникой машинного обучения, они подтвердили, что даже когда мозг спит, он продолжает "записывать" все, что происходит вокруг него.

Они также показали, что во время легкого сна мозг отдает приоритет значащей речи, так же как и в состоянии бодрствования. Однако такая речь активно отфильтровывается во время фаз движения глаз во время быстрого сна. Другими словами, наш спящий мозг может выбирать информацию из внешнего мира и гибко усиливать или подавлять ее.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые объяснили, почему человек дергается при засыпании.