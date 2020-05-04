Во Франции снова увеличилось количество больных, умерших от коронавируса за сутки

В то же время количество госпитализированных уменьшилось на 267 человек, а количество тех, кто выздоровел, - увеличилось на 587.

Во Франции за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 306 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции о ситуации с коронавирусом в стране.

Отмечается, что 243 человека умерли в больницах и 63 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

Таким образом, во Франции снова возросли суточные показатели смертности от коронавируса после нескольких дней снижения. Вчера, 3 мая, сообщалось о смерти 135 человек за сутки, 2 мая - 166 человек, 1 мая - 218 человек, а 30 апреля - 289.

Читайте такжеВ Британии за сутки от коронавируса умерли 288 человек

Всего в Франции с начала эпидемии зарегистрировано 25 тысяч 201 летальный случай.

Инфицирование коронавирусом подтверждено у 131 тыс. 863 человек, что на 576 больше, чем за предыдущие сутки.

Сейчас в больницах госпитализированы 25 тысяч 548 человек, что на 267 меньше, чем вчера.

В отделениях интенсивной терапии находятся 3 тысячи 696 человек. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилось на 123 человека.

Выписаны из больниц 51 тысяча 371 человек, что на 587 больше, чем за предыдущие сутки.

Как сообщал ранее УНИАН, более чем в 10 раз больше людей в Германии могут быть зараженными коронавирусом. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное на фоне того, как Европа медленно выходит из карантина. Чиновники говорят, что пандемия на континенте, скорее всего, прошла пиковый период.

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