Ученые разработали новый препарат длительного действия, который может лечить ВИЧ

Его нужно принимать дважды в год.

Исследователи создали препарат, который потенциально может помочь в лечении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об этом пишет ТСН со ссылкой на IFL Science.

От вируса иммунодефицита человека нет лекарства или вакцины, но методы лечения существуют, гарантируют, что люди с вирусом могут прожить долгую и здоровую жизнь. Борьба с вирусом включает использование нескольких антиретровирусных препаратов, поэтому существует заинтересованность в создании более рациональных методов лечения.

Исследователи разработали небольшую молекулу под названием GS-6207, которая нацелена на оболочку вируса, капсид, в которой заключен генетический материал. Разработанная молекула плотно связывается с капсидом и мешает вирусу размножаться.

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Основным преимуществом препарата является то, что его не нужно принимать каждый день. Испытания показывают, что он остается активным в организме в течение более шести месяцев после введения. Это позволит людям не отставать от лечения.

В лабораторных исследованиях было показано, что препарат эффективен против множества штаммов ВИЧ, включая варианты, которые устойчивы к действительных антиретровирусных препаратов. Он не только может использоваться как лечение, но также может применяться профилактически в группах риска.

Исследователи описывают его как "потенциально преобразовательный инструмент в усилиях по прекращению глобальной эпидемии ВИЧ".

Команда провела клиническое исследование на 40 здоровых людях, показав, что препарат в целом безопасен. Дальнейшее клиническое исследование было проведено у 32 пациентов, которые лечили ВИЧ-1, и одноразовая доза GS-6207 значительно снизила вирусную нагрузку всего за девять дней.

Это, однако, не привело к полному решению проблемы. К счастью, молекула может работать вместе с одобренными антиретровирусными препаратами, поэтому она может помочь как комбинированное лечение.

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