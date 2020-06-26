Вейпинг усугубляет последствия COVID-19 – исследование

Курение является более токсичным для организма, чем вейпинг, но предупредили: эксперименты свидетельствуют, что вейпинг "не является здоровой альтернативой".

Люди, использующие вейпы, подвержены риску тяжелых осложнений и даже смерти от COVID-19 не меньше, чем обычные курильщики.

Как сообщает Обозреватель со ссылкой на Daily Mail, к такому выводу пришли немецкие ученые. Они подчеркнули, что вейпинг "не является здоровой альтернативой" обычному курению.

Исследователи признали, что курение является более токсичным для организма, чем вейпинг, но предупредили: эксперименты свидетельствуют, что вейпинг "не является здоровой альтернативой".

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"Как указала ВОЗ, курение сигарет и вейпов может способствовать усилению тяжести симптомов COVID-19 по сравнению с теми, кто не курит. Им чаще требуется реанимация и искусственная вентиляция легких”, – сказано в исследовании, проведенном под руководством профессора Томаса Мунзеля, кардиолога из Майнца.

Ученые подчеркивают, что курение само по себе является общепризнанным фактором риска респираторных инфекций. Поэтому оно делает пациентов с COVID-19 более восприимчивыми к тяжелым симптомам, что может привести к увеличению смертности.

"Соответственно, принимая во внимание потенциальную острую легочную и сердечно-сосудистую токсичность электронных сигарет, использование этих продуктов может повысить риск развития тяжелой болезни у пациентов с COVID-19", – сказано в исследовании.

Как сообщал УНИАН, медики выяснили, что легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям. Следовательно, организм курильщика более подвержен попаданию коронавируса (COVID-19).

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