На сегодня в Великобритании подтвердились 1, 26 млн случаев COVID-19.

Великобритания стала первой страной Европы, где количество смертей от коронавируса перешагнуло за отметку в 50 тысяч.

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Об этом сообщает BBC. Так, 11 ноября было зафиксировано еще 595 смертей от коронавируса. Всего на 11 ноября было зафиксировано 50 365 смертей от COVID-19 – больные умерли в течение 28 дней после получения положительного теста.

Британский премьер Борис Джонсон в связи с этим заявил, что каждая смерть – это трагедия. При этом он полагает: страна подошла к новой фазе в том, как справляться с этой трагедией.

По данным Института Джона Хопкинса, на сегодня в Великобритании подтвердились 1, 26 млн случаев коронавируса. По уровню смертности от пандемии она вышла на пятое место в мире, обогнав Италию.

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Автор: Дмитрий Захаров