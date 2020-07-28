Newsweek: Ученые Израиля проверили, насколько безопасна быстрая разработка вакцин от COVID-19

Израильский исследователь и врач советует "без колебаний" делать прививку, как только появится такая возможность.

Ученые в разных уголках мира с максимальной скоростью пытаются разработать вакцину от COVID-19. На фоне такой спешки появились опасения, что препарат может оказаться не достаточно безопасным для людей.

Главный советник правительства США по борьбе с пандемией и директор Института аллергологии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи отверг эти тревоги. Теперь ученые из Израиля установили, что сам современный процесс разработки вакцин абсолютно безопасен, - пишет Newsweek.

Заместитель директора Медицинского центра в Тель-Авиве Даниэль Шепшелович выступил соавтором нового исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine. Он пояснил изданию, что работа его команды не проверяла, насколько безопасны сами потенциальные вакцины от коронавируса. Целью было выяснить, влияет ли как-то скорость на качество работы над ними.

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"Когда вакцину от COVID-19 одобрят, примите ее. Я сам так и сделаю. Сейчас я работаю в отделении общей медицины, которое переоборудовали для пациентов с коронавирусом. Когда мы получим одобренную вакцину, я буду среди первых, кому ее предложат. И я приму ее без колебаний", - сказал Шепшелович.

В минувшие выходные Фаучи призвал общество сделать прививку от гриппа, чтобы "притупить" влияние болезни на пандемию COVID-19. На прошлой неделе он, будучи членом команды Белого дома по реагированию на коронавирус, заверил, что скорость, с которой ведется разработка вакцин, не влияет на безопасность препаратов. И риски процесса имеют только финансовый характер. Зато он выразил обеспокоенность из-за того, что массовые прививки могут не принести коллективный иммунитет из-за того, что "очень большой процент" населения США занимают антинаучную, антиправительственную позицию, отказываясь от вакцинации.

В своем исследовании Шепшелович и его коллеги проверили все 57 препаратов, которые Управление по продовольствию и медикаментам одобрило за последние 20 лет. Одобрение 53 из них базировалось на случайные контрольные испытания с привлечением в среднем 4161 добровольца. Команда ученых проверила вакцины, на которых были поставлены штампы одобрение с января 1996 года до декабря 2015-го. Кроме того, они проверили ряд препаратов, которые были одобрены недавно до первого января 2020 года.

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Исследователи установили, что лицензирование новых вакцин требует "масштабных и длительных" испытаний. Но даже после завершения этого этапа за препаратами все равно следят, отслеживая побочные эффекты среди различных групп населения. В 1990-х годах Управление по продовольствию и медикаментам США создало специальную Систему сообщений о побочных действиях вакцин. Ею могут воспользоваться все: от врачей до рядовых граждан.

Большинство препаратов, оценку которых провели ученые из Израиля, были против штаммов сезонного гриппа. Кроме того, они проверили вакцины от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильного гриппа типа "Б", гепатита "Б" и "А", а также менингококка, вируса папилломы человека и ротавируса. Большинство проблем с безопасностью были обнаружены через программу сообщения о побочном действии. Все эти эффекты не были серьезными, согласно результатам исследования.

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Шепшелович после исследования убежден, что научные факты и доказательства "более четкие относительно безопасности вакцин, чем в случае любых других современных средств медицинского вмешательства".

"Польза большая. А риск очень мал", - сказал он.

В вопросе скорости разработки десятков видов вакцин от COVID-19 Шепшелович добавил, что его исследование показало, что "люди, ответственные за принятие и регуляцию таких препаратов, доказали, что их ответственности можно доверять. Они делали это много раз раньше".

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