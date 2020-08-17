Китай выдал первый патент на вакцину против COVID-19

В марте эта вакцина стала первой в Китае, одобренной для клинических испытаний.

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ управления.

Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, разработавшие рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.

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В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.

Как говорится в документе, тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью. Также препарат можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.

Вакцина против коронавируса

В ВОЗ считают, что для глобальной вакцинации от нового коронавируса COVID-19 необходимо более 100 миллиардов долларов. По состоянию на конец июля в мире 139 вакцин против коронавируса находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний.

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19 , которую уже «протестировали» на дочери Путина.

В Украине клинические исследования шести вакцин против COVID-19 приблизились к завершающей стадии.

Китай составил свои требования для вакцин от коронавируса.

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Автор: УНИАН