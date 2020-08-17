Китай выдал первый патент на вакцину против COVID-19
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса.
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ управления.
Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, разработавшие рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.
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В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.
Как говорится в документе, тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью. Также препарат можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.
Вакцина против коронавируса
- В ВОЗ считают, что для глобальной вакцинации от нового коронавируса COVID-19 необходимо более 100 миллиардов долларов. По состоянию на конец июля в мире 139 вакцин против коронавируса находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний.
- В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19 , которую уже «протестировали» на дочери Путина.
- В Украине клинические исследования шести вакцин против COVID-19 приблизились к завершающей стадии.
- Китай составил свои требования для вакцин от коронавируса.
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