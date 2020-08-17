цей матеріал доступний українською

Китай выдал первый патент на вакцину против COVID-19

21:01, 17 августа 2020
Зарубежные новости
321 0
Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса / фото REUTERS

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ управления.

Патент получили Академия военно-медицинских наук Народно-освободительной армии и компания CanSino Biologics, разработавшие рекомбинантную вакцину от COVID-19 (на основе аденовирусного вектора) Ad5-nCoV.

Читайте такжеNewsweek: В России запустили производство вакцины, но врачи не хотят ее принимать

В июне эта вакцина получила специальное разрешение на год для военного использования. В марте препарат стал первым в Китае, одобренным для клинических испытаний.

Как говорится в документе, тестирование на мышах и морских свинках показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью. Также препарат можно легко изготовить, что обеспечит ее быстрое массовое производство.

Вакцина против коронавируса

  • В ВОЗ считают, что для глобальной вакцинации от нового коронавируса COVID-19 необходимо более 100 миллиардов долларов. По состоянию на конец июля в мире 139 вакцин против коронавируса находились на этапе доклинических исследований, а 25 уже исследуются клинически, 6 из которых максимально приблизились к практическому применению и находятся на 3-й стадии испытаний.
  • В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19 , которую уже «протестировали» на дочери Путина.
  • В Украине клинические исследования шести вакцин против COVID-19 приблизились к завершающей стадии.
  • Китай составил свои требования для вакцин от коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter