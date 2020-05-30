В Китае пообещали вакцину от коронавируса до конца года

Китайские ученые на 99% уверены в эффективности вакцины от коронавируса, которую они разработали.

Китайская вакцина против коронавируса может быть готова до конца года. Такой вывод сделала комиссия по вопросам надзора и управления активов (SASAC), которая принадлежит властям Китая.

Второй этап клинических испытаний начали сразу двух вакцин. Над ними работают специалисты фармацевтической компании Sinopharm, за управление SASAC, пишет 24 канал со ссылкой на British Herald.

Всего в КНР на людях испытывают уже пять вакцин от коронавируса. Если хотя бы одна из них будет утверждена, Китай сможет ежегодно производить 100-120 миллионов вакцин.

В ходе испытаний около 2 000 добровольцев получили вакцины, разработанные Институтом биологических препаратов В.уханю и Пекинским институтом биологических препаратов.

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Следовательно, вакцина может быть готова к продаже уже в конце этого года или в начале 2021 года.

Кроме того пекинской компании Sinovac Biotech Ltd, которая работает над вакциной от коронавируса COVID-19, на 99% уверены в ее эффективности. Вакцина должна быть успешной на 99%, рассказал исследователь Ло Байшань Sky News, пишет ТСН.

Отмечается, что сейчас испытания вакцины находится на второй фазе. В эксперименте принимают участие более тысячи добровольцев. Впрочем, для начала третьей фазы испытаний будет нужно немало времени. Самой большой проблемой, с которой сталкивается компания сейчас, - это низкое количество случаев COVID-19 в Китае, что затрудняет тестирование вакцины в эпидемической ситуации.

В связи с этим компания хочет договориться с другими странами об испытании в них.

"Мы ведем переговоры с несколькими европейскими странами", - заявила старший директор по отношениям с инвесторами Хелен Ян.

Кроме того, Sinovac Biotech Ltd строит завод для будущего производства ста миллионов доз вакцин. Массовое производство можно начать сразу, если испытания пройдут успешно, и препарат получит нормативное утверждение.

Следует заметить, что компания не планирует массово распространять вакцину.

"Мы прежде всего ориентированы на группы с высоким уровнем риска. Например, медицинские работники или люди преклонного возраста, которые могут иметь более высокий уровень летальности. Я думаю, что это будет отправной точкой", - говорит Хелен Ян.

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