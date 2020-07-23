Ученые нашли мощную альтернативу вакцине от коронавируса
Ученые создали коктейль из набора самых сильных антител, которые получили из крови пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни. Примечательно, что больные имели тяжелое течение COVID-19, а следовательно, иммунная реакция была сильнее. Вероятно, такой набор антител может помочь не только в лечении пациентов, но и быть средством защиты, как в случае вакцины.
Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали, когда начнется вакцинация людей от коронавируса
Американские ученые заявили, что коктейль антител эффективно уничтожил вирус SARS-CoV-2 в модельных животных. Об исследовании пишет 24 канал со ссылкой на Nature.
Исследователи предварительно взяли антитела у 40 пациентов, которые переболели на коронавирус в тяжелой форме, из них выделили 61 тип антител, а потом 9 эффективных против COVID-19.
"Такой коктейль антител убил вирусы в культуре клеток, а лечение хомяков показало полное уничтожение SARS-CoV-2 в тканях легких животных", – говорится в исследовании.
По словам ученых, такая терапия работает потому, что они выделили самые мощные антитела, это довольно просто применять в медицине – выработать плазму из антител и ввести ее пациентам.
Исследователи отметили, что антитела можно использовать в качестве терапии и как способ профилактики инфицирования.
Кроме того, различные антитела, направленные на различные места спаечного белка, что позволит предотвратить устойчивость SARS-CoV-2 до лечения.
Старт клинических исследований запланировали на октябрь. В случае успеха ученые считают антитела перспективной заменой вакцины, особенно для уязвимых групп людей. По предварительным данным ученых, антитела будут сохраняться в организме после переливания крови в течение трех-шести месяцев.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram