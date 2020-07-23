Ученые нашли мощную альтернативу вакцине от коронавируса

Исследователи отметили, что антитела можно использовать в качестве терапии и как способ профилактики инфицирования.

Ученые создали коктейль из набора самых сильных антител, которые получили из крови пациентов, которые выздоровели от коронавирусной болезни. Примечательно, что больные имели тяжелое течение COVID-19, а следовательно, иммунная реакция была сильнее. Вероятно, такой набор антител может помочь не только в лечении пациентов, но и быть средством защиты, как в случае вакцины.

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Американские ученые заявили, что коктейль антител эффективно уничтожил вирус SARS-CoV-2 в модельных животных. Об исследовании пишет 24 канал со ссылкой на Nature.

Исследователи предварительно взяли антитела у 40 пациентов, которые переболели на коронавирус в тяжелой форме, из них выделили 61 тип антител, а потом 9 эффективных против COVID-19.

"Такой коктейль антител убил вирусы в культуре клеток, а лечение хомяков показало полное уничтожение SARS-CoV-2 в тканях легких животных", – говорится в исследовании.

По словам ученых, такая терапия работает потому, что они выделили самые мощные антитела, это довольно просто применять в медицине – выработать плазму из антител и ввести ее пациентам.

Исследователи отметили, что антитела можно использовать в качестве терапии и как способ профилактики инфицирования.

Кроме того, различные антитела, направленные на различные места спаечного белка, что позволит предотвратить устойчивость SARS-CoV-2 до лечения.

Старт клинических исследований запланировали на октябрь. В случае успеха ученые считают антитела перспективной заменой вакцины, особенно для уязвимых групп людей. По предварительным данным ученых, антитела будут сохраняться в организме после переливания крови в течение трех-шести месяцев.

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