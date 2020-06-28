Еврокомиссия собрала еще 6 миллиардов евро на разработку вакцины от коронавируса

Ранее Еврокомиссия уже собрала 10 млрд евро на разработку будущей вакцины и предоставление ее бедным странам мира.

Еврокомиссия и неправительственная организация Global Citizen в ходе международного онлайн-марафона собрали еще 6,15 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Спасибо всем, кто внес свой вклад! Этот удивительный марафон - это трогательный и ощутимый момент единства между гражданами, правительствами, благотворителями, организациями здравоохранения и лидерами бизнеса", - написала она.

Еврокомиссия выступила соорганизатором марафона вместе с основанной в США неправительственной организацией Global Citizen ("Гражданин мира»), сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссия во время марафона пообещала выделить 4,9 млрд евро.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия дополнительно предоставит 383 млн евро.

Другие крупные пожертвования поступили из США и Канады.

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Эти средства пойдут на разработку вакцины против коронавируса и обеспечение того, что доступ к ней будут иметь также беднейшие страны. Каждый в мире должен иметь доступ к тестированию, а также к любым возможным методам лечения или вакцины, независимо от того, где он живет, откуда он или как он выглядит, подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия уже собрала 10 млрд евро на разработку будущей вакцины и предоставление ее бедным странам мира. Большая донорская конференция состоялась 4 мая.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии в мире COVID-19 заболели более 9,8 млн человек. Около половины всех инфицированных выздоровели, около 500 тыс. умерли.

В ВОЗ сообщили, что для разработки вакцины и поиска эффективных лекарств от нового коронавируса необходимо собрать более 31 млрд долл.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день 200 возможных вакцин находятся на разных стадиях разработки и испытаний. Примерно 15 из них уже испытывают на людях.

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