Борис Джонсон считает, что вакцину против коронавируса могут и не найти

В то же время он заявил, что создание вакцины от коронавируса – "единственный устойчивый вариант" для выхода из пандемии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ожидает на создание вакцины от коронавируса. Впрочем, как заявил политик, гарантировать, что такая будет, сейчас нельзя.

Оксфордские ученые уже работают над вакциной и, вроде бы, имеют какие-то результаты, но это не точно, заявил Джонсон. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на CNN.

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Как пример он рассказал историю борьбы с атипичной пневмонией. Мол, ученые со всего мира работают над разработкой вакцины против нее уже 18 лет.

"От массовой вакцинации или лечения нас могут отделять год или больше. При худшем сценарии мы можем никогда не найти вакцину", – заявил британский премьер в "дорожной карте" выхода из карантина.

В то же время он заявил, что создание вакцины от коронавируса – "единственный устойчивый вариант" для выхода из пандемии.

Как сообщал УНИАН, сейчас нет ни вакцины, ни лекарств, которые бы помогали выздоравливать больным на коронавирус. Сейчас ученые и медики могут говорить лишь о медицинских препаратах, которые помогают легче переносить коронавирус.

В то же время большинство развитых стран, которые пострадали от пандемии, работают над разработкой вакцины. Впрочем, обещают, что такая появится минимум через год.

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