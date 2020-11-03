Представитель ВОЗ отметила, что делать прогнозы насчет того, когда мир сможет вернуться к прежней жизни, пока рано.

ВОЗ рассчитывает до конца 2021 года распространить в мире до 2 млрд доз вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Читайте такжеПредставитель ВОЗ заявила о критическом этапе пандемии коронавирусаОб этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

"ВОЗ проявляет осторожный оптимизм в отношении того, что скоро в мире появятся безопасные и эффективные вакцины, а также лекарственные средства, которые помогут в борьбе с этой пандемией. Например, с помощью механизма COVAX ВОЗ надеется равномерно распределить до 2 млрд доз одной или нескольких вакцин к концу 2021 года", - сказала Вуйнович, передает ТАСС.

Представитель ВОЗ отметила, что делать прогнозы насчет того, когда мир сможет вернуться к прежней жизни, пока рано. "Определение приоритетов будет иметь ключевое значение для обеспечения того, чтобы первые партии доз вакцины предлагались вначале тем, кто в ней больше всего нуждается во всех странах, включая медицинских и социальных работников и группы риска", - добавила она.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 184 страны.

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Автор: УНИАН