ВОЗ не дает гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19

Гебреисус также заявил, что даже в случае создания вакцины против коронавируса для всех она будет доступна только через год.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что гарантий на разработку эффективной вакцины против коронавируса не существует.

Об этом сообщает BBC.

"Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19", - сказал глава ВОЗ.

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Гебреисус также заявил, что даже в случае создания вакцины против коронавируса для всех она будет доступна только через год.

"Было бы очень трудно говорить наверняка, что мы будем иметь вакцину. У нас никогда не было вакцины против коронавируса. Поэтому эта, когда ее изобретут, надеюсь, что изобретут, станет первой", - сказал Гебреисус депутатам ЕС.

Как сообщал УНИАН, Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллион доз "вакцины" от коронавирусной болезни.

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