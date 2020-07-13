Во Франции сомневаются в изготовлении вакцины от COVID-19 в следующем году

По словам эпидемиолога Арно Фонтане, миру придется привыкнуть жить с этим вирусом.

Во Франции сообщили, что к 2021 году нет 100-процентной уверенности, что удастся создать эффективную вакцину против коронавируса.

Об этом сообщил представитель команды научных советников правительства Франции, эпидемиолог Арно Фонтане, передает ENCA.

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"Вакцина будет находиться в разработке несколько лет. Конечно, предпринимаются беспрецедентные усилия по разработке вакцины, но я был бы очень удивлен, если бы мы получили эффективный препарат в 2021 году", - заявил ученый.

По его словам, миру придется привыкнуть жить с этим вирусом, а главной опасностью для его распространения остаются круизные лайнеры, военные суда, спортклубы, дискотеки, общежития для мигрантов и места религиозного поклонения.

Как сообщал УНИАН, немецкий вирусолог считает, что уничтожить COVID-19 человеку не удастся.

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