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Во Франции сомневаются в изготовлении вакцины от COVID-19 в следующем году

13:17, 13 июля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщил представитель команды научных советников правительства Франции, эпидемиолог Арно Фонтане, передает ENCA.

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"Вакцина будет находиться в разработке несколько лет. Конечно, предпринимаются беспрецедентные усилия по разработке вакцины, но я был бы очень удивлен, если бы мы получили эффективный препарат в 2021 году", - заявил ученый.

По его словам, миру придется привыкнуть жить с этим вирусом, а главной опасностью для его распространения остаются круизные лайнеры, военные суда, спортклубы, дискотеки, общежития для мигрантов и места религиозного поклонения.

Как сообщал УНИАН, немецкий вирусолог считает, что уничтожить COVID-19 человеку не удастся.

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