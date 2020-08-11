В России заявили о регистрации первой вакцины от COVID-19, "протестовали" на дочери Путина

По словам президента РФ, вакцина работает эффективно и прошла все проверки.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса.

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Глава Кремля рассчитывает на ее массовый выпуск уже в ближайшее время, передает ТАСС.

Также Путин заявил, что его дочери уже сделал прививку новой российской вакциной.

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"Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет стойкий и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - уверяет Путин.

Президент рассказал, что после первой прививки у его дочери температура была 38 градусов, на следующий день - 37. После второго укола температура немного поднялась, но все сошло на нет.

Какая именно из дочерей Путина "протестовала" вакцину, он не уточнил.

Массовую вакцинацию против COVID-19 Минздрав РФ предложил начать с медицинских работников и учителей. Путин отметил, что она должна проводиться исключительно добровольно.

Отмечается, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата.

"Во всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации", - сказал он.

Отмечается, что вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и российской компанией "Биннофарм". По словам Мурашко, сейчас идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда российских производств.

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