Moderna - вторая компания, которая сообщает о впечатляющих предварительных результатах большого испытания вакцины.

Согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против нового коронавируса на 94,5%.

Как сообщает телеканал CNN, это уже вторая вакцина в США, которая имеет высокий уровень успешности.

"Очевидно, что есть очень хорошие результаты. Лучше даже не бывает, ведь 94,5% - это действительно выдающийся результат", - заявил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи.

Фаучи добавил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря. Ожидается, что сначала вакцину будут применять в группах людей, которые имеют повышенный риск. А для остального населения США эта вакцина должна стать доступной со следующей весны.

Вместе с Pfizer вакцина Moderna Inc может быть авторизована в США уже в декабре, что в целом сделает 60 миллионов доз доступными уже в конце года, сообщает Reuters.

Исследователи заявили, что результаты были лучше, чем они могли себе представить. Однако вакцина не будет широко доступна еще в течение нескольких месяцев, возможно, вплоть до весны.

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На последнем этапе испытания вакцину проверяют на 30 тысячах добровольцев. Во время испытания их поделили на две группы: одна получала вакцину, другая - плацебо.

Сообщается, что 95 добровольцев из всех заразились коронавирусом: пятеро были вакцинированы, а остальные 90 получили инъекцию плацебо. Статистическая разница между двумя группами очень значительна. И из 95 случаев 11 были тяжелыми - все в группе плацебо.

Результаты были проанализированы независимой комиссией по мониторингу безопасности данных, назначенной Национальным институтом здравоохранения.

Разработчики заявили, что будут продолжать испытания вакцины до момента, когда количество больных коронавирусом среди участников испытания достигнет 151.

В следующем году правительство США может иметь доступ к более чем 1 миллиарду вакцин для населения в 330 миллионов.

Новая вакцина имеет важное преимущество над вакциной Pfizer. Она не требует сверхнизких температур для транспортировки и хранения, что делает ее распределение легче.

Для стабильности вакцины достаточно температуры в 2-8 градусов Цельсия, а для хранения до 6 месяцев нужна температура в - 20. Зато для вакцины Pfizer необходима температура транспортировки достигает -70 градусов Цельсия.

К концу 2020 года компания ожидает производство около 20 миллионов доз.

Отметим, компания Moderna, базирующаяся в Кембридже (штат Массачусетс) разработала свою вакцину в сотрудничестве с исследователями из Центра исследований вакцин, входит в состав Национального института аллергии и инфекционных болезней. Moderna первой в мире начала испытывать вакцину от COVID-19 на людях.

Вакцина от коронавируса: что известно

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виталий Саенко