В США заявили о "хороших шансах" создать вакцину от коронавируса к ноябрю

По данным ВОЗ, на данный момент 10 вакцин проходят клинические испытания на людях.

Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к использованию к концу этого года.

Читайте такжеВ мире за сутки диагностировано более 94 тысяч новых случаев коронавирусаОб этом заявил ведущий инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

«Я говорил в январе, что на это (создание вакцин) уйдет год-полтора... Я все еще думаю, у нас есть хорошие шансы на то, что, если все сложится, мы можем получить готовую к использованию вакцину к концу года, к ноябрю-декабрю», - заявил Фаучи.

Отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с коронавирусом, проходят клинические испытания на людях.

Ранее УНИАН писал, что в Европе собрали 9,5 миллиарда евро на разработку вакцины от COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram