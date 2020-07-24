В США рассчитали стоимость одной дозы вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса нужно будет вводить дважды.

США являются на данный момент наиболее пострадавшей от коронавируса страной во всем мире. Власти заключили первую сделку о поставке вакцины от COVID-19, в которой указана цена за единицу продукции.

Стоимость препарата определили из контракта Штатов с германской компанией BioNTtech и американской Pfizer о поставках 100 млн доз вакцины BNT162 от коронавируса. Сумма контракта - 1,95 млрд долларов, сообщает Главред со ссылкой на Reuters.

Таким образом, цена одной прививки от коронавируса составит около 19,5 доллара. Получить нужно две дозы вакцины.

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"Средняя цена вакцины против гриппа составляет около 40 долларов. <...> Это (цена на вакцину от COVID-19, - ред. ) хорошо в сравнении. Это хорошо в пределах разумного", - заявил учредитель некоммерческой организации Центр медицины в общественных интересах Питер Питтс.

Отмечается, что плату за препарат будут взымать только в том случае, если вакцина окажется эффективной и безопасной.

Как сообщал УНИАН, главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее заявил, что Украина получила первое коммерческое предложение из Японии о продаже вероятной вакцины от китайского коронавируса COVID-19.

По его словам, вакцина от коронавируса в Украине может стоить около тысячи гривен.

"Вакцина будет стоить $20 – около 500 грн одна доза. И потребует именно их вакцина двукратного введения. Еще проводятся клинические исследования", – отметил Ляшко.

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