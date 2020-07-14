СМИ: в США планируют выпустить вакцину от коронавируса до конца лета

Планируется, что в США выпустят 300 миллионов доз вакцин до конца 2021 года.

Фармацевтические компании США планируют начать производство вакцины против коронавируса до конца лета.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа, пишет НВ.

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По его словам, материалы для вакцины начнут производить «вероятно, через четыре — шесть недель». Он отметил, что администрация уже работает с компаниями по оснащению производственных мощностей и приобретение сырья.

Администрация Трампа финансировала разработку четырех вакцин против COVID-19. Планируется, что в США выпустят 300 миллионов доз вакцин до конца 2021 года.

Собеседник добавил, что клинические испытания терапевтических препаратов против коронавирусной инфекции могут дать результаты в течение нескольких недель, что позволит выпускать сотни тысяч доз до осени.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что для разработки и испытания вакцины от коронавируса понадобится не менее года.

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