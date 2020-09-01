Таковы результаты опроса, в котором участвовали 20 тыс. человек в 27 странах мира.

Около 74% людей во всем мире заявляют, что готовы получить вакцину от коронавируса, если она будет.

Читайте также"Много людей погибнет": В ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19Как сообщает ТСН со ссылкой на CNN, об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила компания Ipsos для Всемирного экономического форума.

Результаты опроса показали, что 74% всех опрошенных взрослых получили бы вакцину, если бы она была доступной. Наивысшую поддержку вакцинация имела в Китае, там 97% опрошенных заявили, что сделали бы прививки. Наименьший интерес проявили россияне, лишь 54% заявили, что хотят вакцинироваться. 67% американцев заявили, что хотели бы получить вакцину, тогда как 33% проявили незначительный интерес или были совсем не заинтересованы.

Среди тех, кто сказал, что откажется от вакцинации, 60% боятся побочных эффектов, а 37% - не считают, что это будет эффективно. Только 40% всех респондентов ожидают, что вакцина станет доступной в этом году.

Отмечается, что эксперты выразили обеспокоенность тем, что более четверти людей во всем мире не получат вакцину.

"Дефицит доверия к вакцинам в 26% является достаточно значительным, чтобы поставить под угрозу эффективность внедрения вакцины от коронавирус", - заявил Арно Бернаерт, руководитель отдела формирования будущего здоровья и здравоохранения Всемирного экономического форума.

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Автор: УНИАН