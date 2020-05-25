В Китае вакцина от коронавируса показала положительные результаты в тестировании

За 28 дней почти все участники разработали антитела, которые связываются с SARS-CoV-2.

Согласно новым исследованиям, потенциальная вакцина против коронавируса, разработанная в Китае, оказалась безопасной и способной генерировать иммунный ответ после раннего испытания на более 100 участников.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Live Science.

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Вакцина, названная Ad5-nCoV, разрабатывается китайской компанией CanSino Biologics и была одной из первых вакцин против коронавируса, которые прошли ранние испытания на людях еще в марте.

Ad5-nCoV использует ослабленную версию вируса простуды, известного как аденовирус. Он заражает клетки человека, но не вызывает заболевания - для доставки фрагмента генетического материала от SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID - 19.

Идея заключается в том, что иммунная система человека будет создавать антитела против спайкового белка, который поможет бороться с коронавирусом, если человек позже подвергнется его воздействию.

В новом исследовании исследователи проверили Ad5-nCoV на 108 здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет, у которых не было COVID-19. Участники получали или низкую, среднюю или высокую дозу вакцины.

Через две недели после вакцинации участники всех трех групп продемонстрировали некоторый уровень иммунного ответа на вирус. За 28 дней почти все участники разработали антитела, которые связываются с SARS-CoV-2 (но не обязательно атакуют вирус), и около половины участников в группах с низкой и средней дозой и три четверти участников в группе с высокими дозами произвели "нейтрализирующие антитела", которые связываются и отключают вирус, чтобы предотвратить его заражения клеток.

Наиболее распространенные побочные эффекты от китайской вакцины:

легкая боль в месте инъекции;

легкая лихорадка;

усталость;

головная боль;

боль в мышцах.

Однако у девяти участников развилась лихорадка до 38,5 градуса по Цельсию, а у одного из участников в группе с высокой дозой - высокая температура наряду с усталостью, одышкой и мышечной болью. Однако эти эффекты длились не более 48 часов.

"Эти результаты являются важной вехой, но их следует интерпретировать осторожно. Проблемы в разработке вакцины против COVID-19 беспрецедентные, и способность вызывать эти иммунные ответы не обязательно указывает на то, что вакцина защитит людей от COVID-19", - отметил старший автор исследования Вэй Чен из Пекинского института биотехнологии в Пекине.

Сейчас исследователи начали более масштабное исследование вакцины 2 фазы с участием 500 участников, которым будет назначена низкая или промежуточная доза вакцины или плацебо. В этом исследовании также примут участие участники старше 60 лет, и будут рассмотрены побочные эффекты в течение шести месяцев после вакцинации.

Напомним, испытания ремдисивира в США, который считали потенциальными лекарствами от нового коронавируса, свернули.

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