В Израиле провели испытания вакцины от коронавируса на грызунах
В Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе завершились клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.
Читайте такжеВ Китае успешно прошли испытания вакцины от коронавируса на обезьянахОб этом пишет DW.
Отмечается, что в ходе исследования 50% животных получили медикамент, а затем все грызуны были инфицированы. В результате привитые животные остались здоровы, непривитые заразились коронавирусом.
В скором времени начнется следующий этап испытаний – на других животных, а затем на людях.
В случае успешных испытаний вакцина будет готова через год или немного раньше.
Ранее УНИАН сообщал, как немецкие вирусологи выступили против обязательной вакцинации от коронавируса.
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