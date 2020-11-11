Тестирование вакцины пройдет в 25 медицинских центрах по всей Индии среди 26 тыс. добровольцев.

В Индии началась третья, заключительная фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса под названием Covaxin.

Читайте такжеТрое российских медиков заразились коронавирусом после "вакцинации"Препарат разработала компания Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом по медицинским исследованиям (ICMR), сообщает kommersant со ссылкой на телеканал NDTV. Первым добровольцем на испытаниях стал ректор Алигархского мусульманского университета (АМУ) Тарик Мансур.

Тестирование вакцины пройдет в 25 медицинских центрах по всей Индии среди 26 тыс. добровольцев. Участникам тестов оплатят дорожные расходы, предусмотрены и другие льготы. Вакцину Covaxin одобрили после успешного завершения первых двух фаз испытаний, в которых участвовали около 800 человек.

«Я вызвался добровольцем для фазы III испытания вакцины Covaxin против COVID-19, это исследование, которое проводит АМУ в сотрудничестве с ICMR и Bharat Biotech, направленное на оценку безопасности и эффективности этой вакцины»,— написал Мансур в Twitter. Он также призвал граждан добровольно зарегистрироваться, чтобы поучаствовать в «новаторском исследовании для разработки лучших методов и вариантов лечения».

В Индии идут испытания еще двух вакцин: Covishield (разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca) и ZyCoV-D (разработка индийской фармацевтической компании Zydus Cadila).

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Автор: УНИАН