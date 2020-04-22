В Германии проведут испытания вакцины от коронавируса на людях

В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса в Германии.

Читайте такжеВ Британии испытают на людях потенциальную вакцину от коронавирусаОб этом говорится в сообщении пресс-службы института.

Отмечается, что решение было принято по результатам тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации.

«Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, Институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня», – говорится в сообщении.

В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждого из них вакцинируют «одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины». Некоторое время все добровольцы будут находиться под наблюдением, после чего наступит второй этап испытаний.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине стартуют клинические исследования лекарства против коронавируса.