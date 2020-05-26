В Европе уже собрали 9,5 миллиардов евро на разработку вакцины от COVID-19

Эти средства выделяют правительства разных стран, институты, фонды и отдельные лица.

Международные доноры собрали 9,5 млрд евро для поддержки усилий, направленных на разработку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн сообщила в Twitter.

Читайте такжеВОЗ прекратила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения больных COVID-19

"Хороший результат - достигли первой цели марафона глобального реагирования по сбору средств, который возглавляет Европейская комиссия. Правительства, институты, фонды и отдельные лица с 4 мая пожертвовали 9,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом", - заявила президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 4 мая состоялась международная конференция по сбору средств для глобального реагирования на коронавирус. В первый день конференции международные доноры обязались выделить 7,4 млрд евро. В эту сумму входят 1,4 млрд долларов, которые выделяет Еврокомиссия. Отмечалось, что финансовая поддержка необходима для разработки вакцин, методов диагностики и лечения. Тогда отмечалось, что глобальный марафон для сбора средств продолжится.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram