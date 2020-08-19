В Австралии закупят вакцину от COVID-19 и бесплатно обеспечат всех граждан
Правительство Австралии подписало соглашение с компанией AstraZeneca, по которому страна получит от производителя фармацевтических препаратов вакцину от COVID-19 в необходимом количестве.
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«В рамках соглашения мы обеспечим ранний доступ к вакцине для каждого австралийца»,— заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
По его словам, если разрабатываемая AstraZeneca вакцина докажет свою эффективность, правительство ее закупит и вакцинирует бесплатно все 25 млн граждан страны.
AstraZeneca разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом. В настоящее время идет вторая фаза ее испытаний: эффективность вакцины проверяется на нескольких тысячах добровольцев в разных странах. Заказ на поставку этой вакцины уже сделали несколько стран мира, а также различных организаций — в общей сложности около 3 млрд доз. Первые поставки могут начаться уже в сентябре, передает kommersant.
Моррисон предупредил сограждан, что 100-процентной гарантии того, что именно эта вакцина окажется эффективной, нет, но «это один из лучших проектов в мире сегодня». Когда станет окончательно ясно, целесообразно ли ее использовать для вакцинации и защиты населения, будут обсуждены остальные пункты соглашения, такие как стоимость и поставки.
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