По некоторым данным, американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз эффективной вакцины для престарелых граждан.

Руководители сферы здравоохранения США назвали вероятные сроки старта массовой вакцинации населения.

Их мнения приводит агентство Bloomberg.

Так, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что прививки будут доступны ближе ко второй половине следующего года.

"Если вы спросите, когда она будет доступной для американской общественности, то мы рассматриваем в качестве срока конец второго квартала - третий квартал 2021 года", - заявил он на слушаниях в Сенате.

Однако представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации.

По его словам, вакцинация американцев произойдет уже до конца первого квартала 2021 года. Он заверил, что американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз эффективной вакцины для престарелых граждан - наибольшей группы риска в условиях распространения коронавируса.

По его словам, если вакцина будет одобрена в октябре, то в распоряжении властей окажется 20 миллионов доз вакцины. Но он прогнозирует, что, вероятнее всего, вакцину одобрят в ноябре или декабре 2020 года. Он подчеркнул, что "никогда нет 100% гарантии" соблюдения графика.

При этом американский инфекционист Энтони Фаучи полагает, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе ранее середины 2021 года.

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Автор: УНИАН