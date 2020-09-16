Руководители сферы здравоохранения США назвали вероятные сроки старта массовой вакцинации населения.
Их мнения приводит агентство Bloomberg.
Так, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что прививки будут доступны ближе ко второй половине следующего года.
"Если вы спросите, когда она будет доступной для американской общественности, то мы рассматриваем в качестве срока конец второго квартала - третий квартал 2021 года", - заявил он на слушаниях в Сенате.
Однако представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Пол Манго назвал более ранние сроки вакцинации.
По его словам, вакцинация американцев произойдет уже до конца первого квартала 2021 года. Он заверил, что американская администрация рассчитывает получить до конца 2020 года 100 миллионов доз эффективной вакцины для престарелых граждан - наибольшей группы риска в условиях распространения коронавируса.
По его словам, если вакцина будет одобрена в октябре, то в распоряжении властей окажется 20 миллионов доз вакцины. Но он прогнозирует, что, вероятнее всего, вакцину одобрят в ноябре или декабре 2020 года. Он подчеркнул, что "никогда нет 100% гарантии" соблюдения графика.
При этом американский инфекционист Энтони Фаучи полагает, что американцам не стоит ждать вакцины в широком доступе ранее середины 2021 года.
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Разработка вакцин: что известно по состоянию на 16 сентября
- Президент США Дональд Трамп анонсировал вакцину от коронавируса в США через несколько недель. При этом он не уточнил, о препарате какой из компаний идет речь.
- Власти США подписали соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с фармакологическими компаниями Moderna, Johnson & Jouhnson, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Sanofi и GlaxoSmithKline.
- AstraZeneca разрабатывает свой препарат совместно с Оксфордским университетом. Ранее в компании сообщили, что он безопасен и провоцирует сильную иммунную реакцию.
- Однако, последний этап клинических испытаний вакцины AstraZeneca недавно был остановлен после того, как у одного из добровольцев возникли проблемы со здоровьем после приема препарата. Через несколько дней испытания были восстановлены. Компания не дала разъяснений, что произошло с добровольцем.
- В свою очередь, Россия уже объявила об одобрении собственной вакцины от коронавируса. Ее якобы «испытали» даже на дочери Владимира Путина. Однако, препарат вызвал сомнения в научных кругах. Поскольку Москва не предоставила доказательств эффективности и безопасности своей разработки.
- В конце концов, определенные данные о ранних испытаниях российской вакцины под названием Sputnik V были обнародованы на страницах The Lancet. Они вызвали тревогу у группы из 38 ученых. Они назвали российские данные о вакцине "сомнительными" и нашли в них "копипаст". Ученые призвали Москву дать разъяснения и показать больше данных о своей вакцину.
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