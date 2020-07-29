США не исключают поставок вакцин от коронавируса за границу

Президент страны Дональд Трамп заявил, что США будут снабжать большим количеством вакцины другие части мира.

США могут организовать крупные поставки доз вакцины от коронавируса в другие страны.

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Об этом сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, в стране готовы произвести 100 млн доз сразу после получения разрешений.

«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мы на пути к тому, чтобы быстро произвести 100 млн доз, когда вакцину одобрят, что может произойти очень скоро. А вскоре после этого — 500 млн доз», - сказал Трамп на пресс-конференции, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, биотехнологическая компания Moderna хочет продавать дозу вакцины от коронавируса за $25–30. Курс прививок обойдется в $50–60. Такая цена может быть установлена для США и других стран с высоким уровнем дохода населения. Такая стоимость вызывает «трудности в переговорах», потому что другие производители готовы продавать вакцину дешевле.

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