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В ВОЗ подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация от коронавируса

13:50, 11 августа 2020
Зарубежные новости
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Для вакцинации от COVID-19 необходимо более $ 100 млрд / иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на брифинг главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса в Женеве.

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"И это только часть необходимых глобальных инвестиций ... Звучит, как уйма денег, и так оно и есть. Но это мало по сравнению с $ 10 трлн, которые страны G20 уже вложили в борьбу с последствиями пандемии", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, $ 100 млрд нужны, чтобы у всех на планете была возможность вакцинироваться от коронавируса.

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