Из-за мутации коронавируса разработка вакцины может затянуться - ВОЗ (видео)

Китайские ученые уже обнаружили три десятка разновидностей COVID-19. В разных странах вирус мутирует по разному, ища пути, как перехитрить иммунную систему.

Не перестает удивлять мир сам коронавирус. Во Всемирной организации здравоохранения предостерегают тех, кто уже переболел, - не расслабляться, ведь заразиться можно и во второй, и в третий раз. Спасет только вакцина. Но из-за мутации вируса ее разработка может затянуться.

Китайские ученые уже обнаружили три десятка разновидностей COVID-19. В разных странах вирус мутирует по разному, ища пути, как перехитрить иммунную систему. Западные исследователи все же останавливаются на трех видах мутации, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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Один укол, всего несколько секунд – и именно в этой простой процедуре может быть спасение всех нас от недуга, разгадать который врачи пытаются уже пятый месяц. Британские ученые из Оксфорда наконец испытывают новую вакцину. Стать подопытными согласились двое волонтеров.

"Думаю, никогда нельзя исключать потенциальные риски, но надо просто верить, что оно сработает", - отмечает волонтер Эдвард.

"Я ученая, поэтому конечно же я поддержу науку. Я не изучаю вирусов, поэтому сейчас чувствую себя какой-то ненужной. Поэтому это меньшее, что могу сделать. Поэтому я здесь", - объясняет волонтер Элиза.

Пока что все это словно игра в кошки-мышки. Как только открывается одна тайна, сразу же появляется десяток других. И новый шок для всего мира. COVID-19 оказывается имеет целых три разновидности, каждый из которых требует отдельного подхода. Британские ученые Кембриджского университета проследили мутации уханьского коронавируса. И разделили их на три группы – А, В и С. Для летучих мышей и панголинов, от которых мы могли получить этот вирус, присущ первый тип. Именно его в основном имеют пациенты из США и Австралии.

А восточная Азия болеет мутацией вируса типа В. Вариант С обнаруживали у инфицированных из Франции, Италии, Швеции и Британии. Впрочем, случался он и в Сингапуре, Гонконге и Южной Корее. И именно это открытие чрезвычайно осложняет работу ученых. Ведь теперь разработка и испытание вакцины может затянуться еще дольше. Ибо то, что подойдет, к примеру для типа А, может быть совсем неэффективно для типа С. Оксфордские ученые поясняют, свою вакцину разрабатывали на основе уже опробованных технологий, которые раньше всегда срабатывали.

"Вакцина разработана на основе аденовируса. Мы достали из него некоторые гены, чтобы сделать его безопасным и он не мог больше привести к заболеванию. И вместо тех генов, вложили гены, которые кодируют шиповидные белки коронавируса", - говорит профессор вакцинологии Сара Гилберт.

Разработать вакцину сейчас пытаются около двух десятков ведущих лабораторий. Только в Британии из бюджета исследователям выделяют более 52 миллиона долларов. В целом на изучение вируса пойдут миллиарды и много-много месяцев. Поэтому в Евросоюзе создают единую платформу для ученых.

"Ученые всего мира уже получили множество знаний о коронавирусе. Но ни один исследователь, лаборатория и страна не смогли найти решение самостоятельно. Поэтому мы запускаем Платформу данных Евросоюза COVID-19. Ученые смогут сохранять, делиться и анализировать самые разнообразные результаты исследований", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Этот коронавирус, предостерегают ученые, может быть лишь первой каплей в потоке появления многих других. Китайские вирусологи уже несколько лет изучают опасность распространения смертельных болезней летучими мышами. А тут еще и французские исследователи нашли в этих летучих млекопитающих на Мьянме шесть новых коронавирусов. А потому призывают мир дистанцироваться от дикой природы. В частности это означает, отказаться от рынков, где продают сырое мясо любых диких животных.

А пока что приходится надеяться, что природа нас и спасет. Американские ученые уверяют, они нашли подтверждение тому, что коронавирус уязвим для солнечного света и тепла.

"Вирус в каплях слюны лучше всего выживает в помещениях в сухих условиях. Быстрее всего вирус умирает под прямыми лучами солнца. Иногда для этого достаточно и полторы минуты", - рассказал заведующий отдела науки и технологий министерства национальной безопасности США Уильям Брайан.

Впрочем, сразу же отмечают, лето может только снизить скорость передачи болезни, но не остановить ее.

"Если мы сделаем вид, что проблема уже преодолена, то получим новую вспышку. Думаю, пройдет еще много месяцев, пока мы сможем вернуться к привычной жизни, не упоминая про этот вирус", - пояснил вице-президент Института Роберта Коха, доктор Ларс Шааде.

А потому, говорят немецкие ученые, социальная дистанция и гигиена пока что наше единственное спасение.

Как сообщал УНИАН, миру нужно "от нескольких недель до нескольких месяцев", чтобы изобрести лекарства, которые будут помогать бороться с новым типом коронавирус COVID-19.

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