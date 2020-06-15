Bloomberg: Первые вакцины от коронавируса не будут спасать от заражения

Целью препаратов, которые сейчас в разных лабораториях поспешно разрабатывают, будет, прежде всего, сократить смертность.

Отчаянные попытки не позволить экономикам потерпеть крах под давлением пандемии COVID-19 могут привести к тому, что вакцины будут сначала спасать людей от смерти или тяжелой формы болезни. Но они не будут полностью блокировать заражение коронавирусом.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что конечная цель - полностью одолеть возбудитель болезни. Но первые вакцины могут иметь ограниченные возможности. Такое предостережение озвучил профессор Имперского колледжа в Лондоне Робин Шатток, который возглавляет разработку экспериментального препарата.

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"Это будет защита от заражения? Или защита от болезни? Может от тяжелой формы болезни? Вполне возможно, что вакцина, которая защищает только от тяжелой формы заболевания, будет очень полезной", - сказал ученый.

В то время, как страны одна за другой выходят из карантина, их лидеры смотрят на превентивные инъекции как на дорогу к темпу жизни, который был до пандемии. Благодаря миллиардам долларов инвестиций от правительств, вакцины разных производителей: от небольших компаний вроде китайской СаnЅіnо Biologics до гигантов, таких как Pfizer Inc. и AstraZeneca Plc. - сейчас на этапе активной разработки. По меньшей мере один из экспериментальных препаратов, которые развиваются быстрее, уже перешел к испытанию на людях. Перед тем он продемонстрировал эффективность в лечении тяжело больных животных. Однако, в вопросе предотвращения заражения он оказался не таким действенным. Эксперты говорят, что такие продукты, несмотря на их ограниченное действие, могут попасть в широкий обиход. По крайней мере, их могут использовать, пока на рынке не появится что-то более эффективное.

"Вакцины нужны для защиты от болезни. Они не обязательно должны бороться с заражением", - сказал иммунолог и исследователь Scripps Research в Калифорнии Деннис Бартон.

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Впрочем, у такого подхода есть и недостатки. Вакцины с ограниченными возможностями могут спасти жизнь. Но они также могут привести к появлению вредного самодовольства в истощенных карантином странах.

"Предполагаю, что на следующий день после того, как кто-то получит такую прививку, он подумает: "Теперь я могу вернуться к нормальной жизни. Все будет хорошо". Такие люди не обязательно осознают, что они все еще могут подхватить коронавирус", - сказал проректор Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.

Коронавирус уже распространяет большое количество людей, которые не знают о своем заражении. И вакцина, которая не допускает появление симптомов, может увеличить количество таких носителей.

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