Компания завершила третий этап испытания. Теперь вакцину должны зарегистрировать в США и Европе.

Американская Pfizer, разрабатывающая вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных, объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщали сначала. Сначала сообщалось о 90% эффективности вакцины - после того, когда заболели 94 из участников испытаний.

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Компании Pfizer и BioNTech завершили третий клинический этап испытания вакцины от коронавируса и заявили о ее успешности на 95%.

Об этом говорится в пресс-релизе Pfizer Inc, пишет Громадськее.

Третья фаза испытаний началась 27 июля и сейчас в тестировании приняло участие 43 661 человек: часть из них получили вакцину, а другая часть — плацебо. По состоянию на 13 ноября 41 тысяча участников получила вторую дозу вакцины.

За время испытания COVID-19 обнаружили у 170 участников, 162 из них получили плацебо и 8 - вакцину. Несмотря на это, в компании заявляют, что их вакцина от коронавируса эффективна на 95% через 28 дней после введения первой дозы.

Также в компании заявили, что вакцина была эффективна в различных возрастных, половых, расовых и этнических группах. Например, у пожилых людей от 65 лет эффективность составляла более 94%.

У участников почти не было побочных эффектов на препарат: у 3,8% добровольцев появлялась усталость, а у 2% — головная боль.

Результат в 95% является обнадеживающим. Например, Всемирная организация здравоохранения говорила о необходимости создания вакцины с эффективностью более 50%, чтобы начать вакцинацию населения. Теперь разработчики в ближайшее время планируют зарегистрировать вакцину в США и Европе.

Pfizer и BioNTech уже заявляли, что готовятся в 2020 году произвести 50 млн доз вакцины, и до 1,3 млрд доз в 2021 году.

Pfizer и BioNTech - одни из ряда разработчиков будущей вакцины от коронавируса. Еврокомиссия уже предварительно законтрактовала у них 200 млн доз для стран ЕС. Также компании имеют контракт с США, Британией, Канадой и Японией.

Главным недостатком этой вакцины есть то, что препарат от Pfizer и BioNTech нуждается в хранении при сверхнизких температурах - минус 70 градусов по Цельсию. Компании уверяют, что разработали специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней. Однако врачи в США жаловались, что такие условия могут затруднить транспортировку и хранение вакцины.

При температуре -70 градусов Цельсия препарат можно будет хранить до 6 месяцев, а при температуре 2-8 градусов — до 5 дней.

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Автор: УНИАН