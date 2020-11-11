Вакцинация должна начаться с наиболее уязвимых групп населения.

Применение вакцины от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech, может начаться до конца 2020 года.

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Об этом "Обозревателю" сказал вирусолог и заместитель директора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков. По его словам, промежуточные результаты исследований показали (это половина для окончательных выводов), что мир действительно оказался на один шаг ближе к вакцине.

"Pfizer рассчитывает через две недели запросить разрешение на ограниченное применение среди медицинских работников и групп риска. Промежуточный результат впечатляющий и превосходит прогнозы большинства ученых. Кажется, вакцина защищает от болезни, но надо выяснить, предотвращает ли она заражение и способности передавать вирус другим людям", – сказал ученый.

Кроме того, по его словам, надо убедиться, насколько долго держится иммунитет, который вызывает этот кандидат на вакцину.

"Если долго – то все замечательно, если нет – придется через некоторое время вакцинироваться снова. Но об этом мы узнаем не раньше, чем за 3-6 месяцев. Если все пойдет по плану, вакцинация наиболее уязвимых групп населения начнется до конца года",- уточнил ученый.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

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Автор: Андрей Василюк