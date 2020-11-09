Сбор необходимых данных о безопасности продлится до третьей недели ноября, отмечает компания. Затем досье будет подано в регуляторы (US FDA) на утверждение.

Вакцина от коронавируса не за горами, ведь первые промежуточные результаты в масштабных испытаниях показывают, что продукт Pfizer и BioNTech на 90% эффективен, заявляет производитель препарата.

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Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Guardian, Bloomberg, Reuters.

По мнению производителей, анализ показывает куда лучшие результаты, чем большинство экспертов ожидали.

В испытаниях фазы 3 приняли участие более 43 тысяч человек. Люди разного этнического происхождения оказались одинаково защищенными, говорят в компании.

Выводы основаны на промежуточном анализе, проведенном после того, как 94 участника заболели COVID-19. Испытания продолжаться до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Уровень потенциала вакцины может измениться, но пока 90% инфекций были предупреждены.

Pfizer говорит, что серьезных побочных эффектов нет. Если ключевые показатели будут безопасны и через неделю, у мира может появиться инструмент для борьбы с пандемией.

Сбор необходимых данных о безопасности продлится до третьей недели ноября, отмечает компания. Затем досье будет подано регуляторам (US FDA) на утверждение.

90% эффективности - это значительно больше 50% эффективности, которых требует Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов (US FDA) для лицензирования вакцины против коронавируса.

Pfizer рассчитывает получить широкое разрешение США на экстренное использования вакцины для людей в возрасте от 16 до 85 лет. Для этого ему понадобятся данные за два месяца о безопасности примерно половины из более 43 тысяч участников исследования.

Быстрое лицензирование может означать первые дозы для медицинских работников до конца года.

"Сегодня большой день для науки и человечества. Первый набор результатов нашей фазы 3 испытания вакцины COVID-19 обеспечивает начальные доказательства способности нашей вакцины предотвращать COVID-19. Мы достигли этой важной вехи в нашей программе разработки вакцин в то время, когда миру это нужно больше всего из-за новых рекордов заболеваемости, когда больницы превышают потенциал, а экономики пытаются открыться", - отметил руководитель Pfizer Альберта Бурлы.

Справка. Pfizer и BioNTech имеют контракт на 1,95 млрд долларов с правительством США на поставку 100 миллионов доз вакцин с этого года. Они также достигли соглашений о поставках с Европейским Союзом, Великобританией, Канадой и Японией.

Чтобы сэкономить время, компании начали производство вакцины еще до того, как поняли, эффективна ли она. В этом году они рассчитывают производить до 50 миллионов доз, или достаточно для защиты 25 миллионов человек, а в 2021 году - до 1,3 миллиарда доз.

Вакцина против коронавируса: что известно

В конце июля немецкая компания Biontech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили, что начинают стадии 2 и 3 клинических испытаний вакцины BNT162b2, получив необходимые разрешения от регуляторов.

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По состоянию на 9 ноября со времени обнаружения коронавируса в мире его диагностировали у более 50 млн людей, выздоровели более 35 млн, умерли более 1,26 млн больных.

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Автор: УНИАН