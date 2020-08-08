Ламы могут спасти человечество от COVID-19 - исследование

Однако потребуется определенное время, пока полученные данные можно будет использовать для изготовления вакцины против COVID-19.

Исследователи в Перу изучают антитела лам для борьбы с коронавирусом. Ранее, особенности иммунной системы этих животных уже изучали для преодоления гриппа и вируса иммунодефицита человека.

В лабораториях Бельгии тоже исследуют лам, пишет 24 канал со ссылкой на AP.

Там обнаружили, что их антитела могут быть полезными против САРС-1 и МЕРС - 2-х других коронавирусов.

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Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования. Поэтому понадобится определенное время, пока полученные данные можно будет использовать для изготовления вакцины против COVID-19.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина должна стать страной, которая одна из первых получит вакцину от коронавируса.

Ляшко же сообщал, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от COVID-19. Ведь не имеет необходимого оборудования.

В ВОЗ надеются, что вакцина против COVID-19 будет уже доступна в середине 2021 года.

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