"От нескольких недель до нескольких месяцев": в ВОЗ рассказали, когда ждать лекарства от коронавируса

Пока нет доказательств об эффективности препаратов, которые могли бы лечить от COVID-19.

Миру нужно "от нескольких недель до нескольких месяцев", чтобы изобрести лекарства, которые будут помогать бороться с новым типом коронавируса COVID-19.

Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове, пишет ТСН со ссылкой на CNN.

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Она отметила, что ВОЗ тщательно контролирует все исследования по изобретению препаратов от новой болезни.

"Все в мире хотят знать, какие препараты будут работать, какие лекарства будут спасать жизни, - сказала Ван Керхове. - К сожалению, на данный момент у нас нет никаких доказательств о работе хотя бы одного (препарата - ред.)".

Ранее Ван Керхове заявляла, что в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что наличие в организме человека антител COVID-19 свидетельствует об иммунитете к новой болезни: "Тесты на антитела могут определить уровень серологической присутствия и уровень антител, однако это не означает, что кто-то с антителами имеет иммунитет".

Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран.

Ранее УНИАН сообщал, что в Оксфордском университете начали тестировать вакцину от коронавируса на добровольцах.

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