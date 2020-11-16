Сейчас перед фармацевтами стоит задача поставить более 300 миллионов доз вакцины к апрелю.

Профессор Угур Сахин (Ugur Sahin) – один из сооснователей компании BioNTech, прогнозирует, что вакцина от коронавируса позволит вернуться к нормальной жизни уже к следующей зиме.

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Об этом он рассказал в интервью BBC. По словам ученого, препарат от компаний Pfizer и BioNTech позволит резко сократить число новых случаев заболевания и переломить ситуацию.

«Я более чем уверен, что передача [вируса] между людьми сократится с помощью столь эффектвной вакцины – может не на 90%, но возможно на 50%. Но мы не должны забываь, что даже такой результат позволит резко свести на нет распространение пандемии», - отметил он.

Если дела будут идти хорошо, вакцину начнут поставлять в конце этого-начале следующего года. По словам Сахина, сейчас перед фармацевтами стоит задача поставить более 300 миллионов доз вакцины к апрелю. И это позволит оказывать лишь начальное влияние на пандемию.

Более сильного влияния, по словам ученого, можно будет достичь позже, через несколько месяцев.

«Лето поможет нам, потому что уровень заражаемости снизится. И что абсолютно важно – чтобы мы получили высокий уровень вакцинации до осени/зимы следующего года», - пояснил он.

Вакцина от коронавируса: достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

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Автор: Дмитрий Захаров